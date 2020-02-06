Акции Tesla подешевели на 21% на фоне новостей о замедлении поставок с завода в Шанхае

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Резкое понижение стоимости акций американской компании Tesla, выпускающей электромобили, произошло в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

По состоянию дел на 13:21 по времени Восточного побережья США (21:21 мск), котировки акций Tesla снизились на 21%, достигнув показателя $704,11. В настоящий момент данный показатель составляет $739, сократившись за торговую сессию на $148,06 (16,69%). До вечера вторника ценные бумаги компании Илона Маска неуклонно набирали в цене в течение полугода.

Агентство Reuters обусловило резкий спад котировок реакцией рынка на данные, согласно которым, вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, приведет к замедлению поставок первых автомобилей Tesla Model 3, собранных на предприятии в Шанхае.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган недалеко от Шанхая и корпорацией "Линьган". Tesla планирует постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей. Строительство первого за пределами США завода Tesla находится на завершающей стадии. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около $7,2 млрд).

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.