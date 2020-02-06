Кабмин рассмотрит вопрос об ускорении процедуры уничтожения изъятого по суду алкоголя

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство под председательством Михаила Мишустина соберется в четверг на очередное заседание. На повестке дня семь вопросов, касающихся поправок в порядок уничтожения контрафактного алкоголя, экспорта драгоценных металлов, изменений в Трудовой кодекс и другие.

Ключевой темой повестки станет обсуждение разработанных Минфином поправок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции". Согласно предлагаемой поправке, изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда.

В настоящий момент утилизация или реализация нелегального алкоголя и связанных с его производством предметов производится по решению суда по делу об административном правонарушении. Это может тянуться долгое время и занимать несколько месяцев. Из справки Минфина следует, что затраты на хранение изъятого имущества быстро растут: в 2016 году они составили 155 млн рублей, в 2018 году - уже почти 687 млн. Министерство отмечает, что на 34 складских площадках в ожидании решений судов хранится свыше 80 тыс. тонн изъятой нелегальной продукции и предметов, расходы на оплату которых по госконтракту в 2019 году достигают 60 млн рублей в месяц. Еще в среднем 3,5 млн ежемесячно стоит хранение технологического оборудования, ожидающего решения об утилизации, и в 5 млн обходится хранение более 280 единиц транспортных средств, изъятых за перевозку нелегального алкоголя.

Еще одной темой заседания правительства станет рассмотрение проекта поправок в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ предлагает установить возможность заключения контракта на экспорт драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда России для реализации на внешнем рынке, с организациями, 100% голосующих акций которых находится в федеральной собственности, определенными нормативными правовыми актами президента РФ. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит исключить возможные риски, связанные с невозвратом нереализованных ценностей в Госфонд или непоступлением в бюджет средств от реализации указанных ценностей.

Министры также обсудят инициативу, касающуюся расширения участия торгово-промышленных палат (ТПП) в мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства. Предлагается наделить ТПП правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки малых и средних предприятий. Это будет способствовать развитию малого бизнеса на уровне регионов и муниципалитетов.

Изменения в Трудовой кодекс

Правительство рассмотрит и ряд изменений в Трудовой кодекс. В частности, согласно материалам к заседанию кабмина, речь идет об установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов. Законопроект предлагает поднять возрастную планку с 65 лет до 70 лет без права продления (за исключением отдельных случаев), установить ограничение по замещению одним и тем же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего образования или должности руководителя одной и той же научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.

Средства для вузов

В завершение заседания министры рассмотрят вопрос о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на 2020 год, на мероприятия по модернизации инфраструктуры федеральных государственных организаций высшего образования. Распределяемая сумма составит 10 млрд рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по их антитеррористической защищенности.