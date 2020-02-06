Российские банки в 2020 году могут получить 1,6 трлн рублей чистой прибыли

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские банки по итогам 2020 года могут получить 1,6 трлн рублей чистой прибыли. Такой прогноз дает рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

За 2019 год банки РФ заработали 1,7 трлн рублей чистой прибыли, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году. Такой рост был связан с тем, что в состав прибыли за 2019 год входит технический доход в размере около 0,4 трлн рублей из-за внедрения нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9. Другой фактор - убыток банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в размере 0,5 трлн рублей за 2018 год из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, тогда как в 2019 году таких действий не потребовалось. Если исключить эти факторы, то чистая прибыль банков в 2019 году составила 1,3 трлн рублей.

"По прогнозу НКР, прибыль российских банков в текущем году без учета эффекта МСФО 9 и финансового результата кредитных организаций под управлением ФКБС останется на уровне прошлого года - около 1,6 трлн рублей", - говорится в материалах НКР.

На финансовый результат повлияет замедление роста в сегменте розничного кредитования, который ранее был драйвером всей отрасли. Это усилит конкуренцию заемщиков и окажет дополнительное давление на чистый процентный доход, считают эксперты.

Они ожидают, что в 2020 году рост розничного кредитования замедлится до 13-14% (с 18,5% в 2019 году) из-за сокращения выдачи необеспеченных кредитов. Наиболее быстрорастущим сегментом останется ипотека - здесь рост составит 15%. Совокупный портфель корпоративных кредитов увеличится всего на 5-6%, в сегменте малого и среднего бизнеса будет наблюдаться более высокая кредитная активность - рост на 12-14%.

А вот влияние санируемых банков на финансовый результат всей банковской системы окажется низким на фоне значительного объема созданных в прошлом году резервов.

По оценке экспертов, активы российских банков в 2020 году могут достичь рекордных 100 трлн рублей.

НКР также ожидает снижения ключевой ставки ЦБ к концу текущего года до 5,75%. Доллар прогнозируется на уровне 64 рубля.