Счетная палата предложила повысить эффективность правительственных отчетов в Госдуме

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Счетная палата предлагает усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Государственной Думе, а также проведения "правительственных часов" в обеих палатах Федерального собрания. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах стратегического аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет правительство РФ, в период 2017-2018 годов и за девять месяцев 2019 года.

В отчете сообщается, что методические документы правительства пока не учитывают влияние деятельности министерств и ведомств на достижение национальных целей, реализацию государственных программ и проектов.

"Однако порядок подготовки и проведения "правительственного часа" в Совете Федерации и Государственной Думе не содержит требования об оценке эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по результатам заслушивания и обсуждения информации руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, что не способствует повышению эффективности такой деятельности и повышению ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти за достижение установленных показателей деятельности", - пишет в своем отчете Счетная палата.

Счетная палата считает, что одним из важных механизмов оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти является проведение "правительственного часа" в Государственной Думе и Совете Федерации. Он позволяет на основании информации руководителей министерств и ведомств выявить имеющиеся проблемы их деятельности и дать соответствующие рекомендации.

"По результатам заслушивания ежегодных отчетов о результатах деятельности правительства Российской Федерации Государственная Дума не дает интегральную оценку деятельности правительства Российской Федерации в отчетном году, в том числе с учетом деятельности федеральных органов исполнительной власти", - отмечается в отчете Счетной палаты.

"В настоящее время в методических документах правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) правила и процедуры оценки влияния деятельности федеральных органов исполнительной власти на реализацию федеральных проектов, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и достижение национальных целей не отражены", - отмечает Счетная палата.

Как говорится в отчете, правительству следует разработать методологию влияния деятельности ФОИВ на реализацию федеральных и национальных проектов. "При этом целесообразно использовать понятия прямого и косвенного влияния деятельности каждого отдельного ФОИВ на достижение каждой из целей национального проекта", - пишут авторы документа.

По оценке Счетной палаты, пока не разработаны методические документы по установлению взаимосвязи достижения отдельных показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти с полученным макроэкономическим эффектом.

Планы деятельности министерств

Счетная палата отмечает, что уровень открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) не отвечает современным требованиям и запросам общества, а также не способствует установлению прочной связи государства с гражданами и организациями. При этом доклады о реализации их планов за отчетный год носят формальный характер.

Анализ показал, что ряд нормативных правовых актов, регулирующих планирование деятельности ФОИВ, не актуализирован. "В положениях о ФОИВ отсутствуют полномочия в части разработки и утверждения планов деятельности на шесть лет. Кроме того, порядок и сроки представления ФОИВ проектов своих планов работы на очередной год и прогнозных значений основных показателей деятельности, а также представления отчетов об их исполнении в правительство Российской Федерации не установлены. В связи с этим проекты планов ФОИВ на 2018 год и на 2019 год в правительство не направлялись и правительством не утверждались. Отчеты об исполнении планов работы на 2018 год в правительство также не представлялись", - говорится в отчете.

При этом, по данным Счетной палаты, ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует требованиям, установленным правительством. Нормативные акты, регулирующие формирование и оценку достижения показателей деятельности ФОИВ, не актуализированы с учетом указа президента РФ от 7 мая 2018 года. "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". "Они не способствуют достижению национальных целей и решению стратегических задач развития страны", - говорится в отчете.

В результате выявленных недостатков в сфере планирования деятельности ФОИВ цели государственного управления на этапах планирования, корректировки планов, мониторинга, контроля и оценки общественно значимых результатов по сферам деятельности ФОИВ не достигаются, отметили в контрольно-счетном ведомстве.

По мнению Счетной палаты, требуется принятие мер системного характера по обеспечению открытости ФОИВ.