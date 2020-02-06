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Эксперты: около 30 российских банков могут потерять лицензию в 2020 году

Таким образом, число банков в России может снизиться за год на 10%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2020 году может отозвать лицензии у 25-30 кредитных организаций, оставив на рынке порядка 400 банков на конец года. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национальных кредитных рейтингов (НКР).

"По оценкам НКР, по итогам 2020 года могут быть отозваны лицензии у 25-30 кредитных организаций. С учетом добровольных ликвидаций/реорганизаций общее число действующих банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года", - отмечается в обзоре. Таким образом, число банков в России может снизиться за год на 10%.

При этом, по мнению аналитиков агентства, масштабы отзыва лицензий не вернутся к уровню периода активной "расчистки" сектора Банком России. Однако тенденция вывода с рынка неустойчивых игроков сохранится, считают эксперты.

За 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии у 31 банка. Также в прошлом году на банковском рынке произошло 12 реорганизаций в форме присоединения.

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