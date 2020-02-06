Власти Бразилии подготовили законопроект о разработке недр в индейских резервациях

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Бразилии подготовило законопроект, разрешающий разведку и добычу полезных ископаемых на территории индейских резерваций, многие из которых расположены в Амазонии. Церемонию его подписания перед направлением в парламент продемонстрировали в среду в эфире государственного телевидения.

"Надеюсь, что эта мечта усилиями [министра горнорудной промышленности и энергетики] Бенту [Косты Лимы Лейте] и парламентариев станет явью", - сказал президент Бразилии Жаир Болсонару при подписании, приуроченном к 400 дням нахождения его администрации у власти. "Индейцы точно такие же люди, как мы. С сердцем, чувствами, душой, желаниями и потребностями, и они такие же граждане", - отметил политик.

По мнению главы государства, при рассмотрении документа, содержание которого пока не было обнародовано, парламентарии столкнутся с сильным давлением со стороны "зеленых". "Если мне когда-нибудь удастся, я запру их в Амазонии, раз уж они настолько любят природу, чтобы не мешали населению региона, в то время как сами сидят по городам", - сказал Болсонару.

Как было объявлено на церемонии, документ устанавливает особые условия разведки и добычи минеральных ресурсов, в том числе регламентирует старательскую деятельность и добычу углеводородов, а также производство гидроэлектроэнергии на территории индейских резерваций. В частности, в нем прописаны требования о проведении консультаций с местным населением перед началом работ, будущие административные парламентские процедуры, механизм компенсаций индейцам в связи с ограничением возможности распоряжаться своими землями. В правительстве утверждают, что таким образом будут наконец установлены правовые рамки для этой деятельности, которая сейчас осуществляется подпольно и зачастую приводит к конфликтам старателей с индейцами и кровопролитию.