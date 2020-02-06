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"Известия": ФАС предложила отменить регулирование тарифов в региональных аэропортах

Представители авиакомпаний считают, что нововведения могут привести к росту цен на международные перелеты
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить госрегулирование стоимости услуг для авиакомпаний в международных терминалах региональных аэропортов. Об этом в четверг сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо ФАС в Международную ассоциацию аэропортов.

Среди таких услуг - плата за взлет, посадку и стоянку самолетов, обеспечение авиабезопасности и обслуживание пассажиров. Как сообщил изданию замглавы ФАС Александр Редько, данная инициатива направлена на выравнивание условий в региональных и столичных аэропортах, так как в последних регулирование было отменено в 2015 году. При этом, по его словам, рост цен на аэропортовые услуги не ожидается.

В "Уральских авиалиниях" и S7 Airlines изданию сообщили, что нововведения приведут к росту цен на международные перелеты и их обслуживание. В свою очередь в Nordwind отметили, что инициатива кардинально не изменит ситуацию.

В Минтрансе и крупных аэропортах "Известиям" на момент публикации не прокомментировали предложения ФАС.

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