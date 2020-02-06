Парламент Аргентины одобрил законопроект о реструктуризации долга страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Сенат Аргентины (верхняя палата парламента) в среду одобрил законопроект, позволяющий правительству провести реструктуризацию долгов страны перед иностранными кредиторами. Ранее за принятие документа проголосовала Палата депутатов (нижняя палата).

"Законопроект о восстановлении устойчивости внешнего долга был одобрен единогласно", - говорится в сообщении на странице верхней палаты парламента в Twitter.

Законопроект, направленный в парламент правительством, позволяет Министерству экономики Аргентины принимать меры, необходимые для согласования реструктуризации долга. Ранее ведомство сообщило, что представит кредиторам предложение по урегулированию задолженности в марте. Государственный долг Аргентины превышает $300 млрд.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму "стенд-бай". Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

27 октября прошлого года в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что не намерен просить МВФ перевести $11 млрд - оставшуюся часть одобренного кредита. Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиться и погасить долги.

В декабре правительство Аргентины допустило дефолт по долларовым казначейским векселям, отложив выплаты кредиторам до конца августа.