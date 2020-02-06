"Ъ": Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ попросила перенести сроки подготовки необходимых для внедрения технологии виртуальных sim-карт (eSIM) изменений в законодательство до декабря 2020 года. Об этом в четверг сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на доклад бывшего министра связи Константина Носкова в адрес занимавшего должность вице-премьера РФ Максима Акимова.

Из доклада следует, что основной проблемой для внедрения технологии является безопасность биометрической системы, которую предложили ввести операторы для дистанционной идентификации абонентов. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил изданию, что "как только будет проработан вопрос внедрения биометрии в сфере госуслуг, можно будет говорить о распространении его и на eSIM".

Ранее, как сообщал "Коммерсантъ", вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ проработать предложения по нормативной базе для легализации eSIM к 15 января 2020 года.

Технология eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую sim-карту.

Технология eSIM используется, к примеру, в смартфонах Apple: iPhone XS, XS Max и XR, а также новых моделях линейки iPhone 11. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер sim-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.

Пилотный проект по использованию eSIM с ограниченным функционалом без удаленной аутентификации абонента проводит Tele2. Компания начала эксперимент по оформлению виртуальных sim-карт в конце апреля прошлого года, но была вынуждена приостановить его по просьбе Минкомсвязи из-за вопросов, связанных с безопасностью. В сентябре ведомство разрешило Tele2 возобновить тестирование технологии eSIM, пояснив, что реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов.