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В Хабаровском крае в 2019 году установили рекорд по добыче золота

Предприятия региона добыли 25,2 тонны драгоценного металла, что на 1,7% превысило показатель 2018 года
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Горняки в Хабаровском крае установили рекорд, добыв 25,2 тонны золота за 2019 год. Об этом сообщается на сайте правительства региона в четверг.

"Горняки Хабаровского края установили новый исторический рекорд по добыче золота. Отчетный год предприятия завершили с суммарным итогом в 25,2 тонны драгоценного металла. Добыча, которая велась, как открытым, так и подземным способом, превысила прошлогодний показатель на 1,7%", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в 2018 году добыли 24,8 тонн золота. Тогда это стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли в регионе. До этого в крае добывалось до 24 тонн ежегодно.

Показатели по добыче золота увеличились несмотря на трудности, которые пришлось испытать промышленникам из-за продолжительного паводка, обрушившегося на Хабаровский край прошлым летом. На россыпных месторождениях производители были вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению производственного процесса. Рабочие откачивали воду с полигонов и карьеров, укрепляли дамбы отстойников. В зоне подтопления из-за разлива рек и подъема грунтовых вод тогда оказались 126 населенных пунктов, пострадали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

В сообщении отмечается, что за 2019 год вся горнодобывающая промышленность Хабаровского края совокупно перечислила в региональный бюджет 6,8 млрд рублей налогов. Это на 13% больше показателя налоговых отчислений 2018 года, когда горняки перечислили в казну 6 млрд рублей. Все полученные средства пойдут на выполнение социальных обязательств региона перед жителями региона.

Вклад в общий результат внесли компании "Амур Золото", "Многовершинное", "Руссдрагмет", "Охотская горно-геологическая компания" и "Светлое", которые вели разработку рудного золота. Добычу нарастили и предприятия, добывающие золото в россыпи. На рекордные показатели повлиял запуск в эксплуатацию нового месторождения "Полянка" компании "НГК Ресурс", реализующей в Николаевском районе проект по золотодобыче.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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