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СМИ: Центробанки ЕС, Японии, Британии и еще трех стран согласуют вопрос цифровых валют

По данным агентства Kyodo, встреча может пройти в середине апреля

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Руководители центральных банков Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции и Японии договариваются сейчас о проведении в середине апреля встречи для согласования вопроса о своих цифровых валютах. Предполагается, что уже осенью они могут опубликовать совместный доклад на эту тему, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo.

По данным его источников, пока не определено, будут ли центробанки в действительности выпускать цифровую валюту, однако они намерены провести к этому предварительную подготовку. Отмечается, что Федеральная резервная система США и Китай также ведут сейчас самостоятельные исследования на эту тему.

Главы центробанков Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции и Японии, сообщает Kyodo, намерены провести первую встречу на эту тему в Вашингтоне в ходе предстоящей там сессии Международного валютного фонда (МВФ).

Теги
ЯпонияШвецияКанадаВеликобританияШвейцария
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