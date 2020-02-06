СМИ: Центробанки ЕС, Японии, Британии и еще трех стран согласуют вопрос цифровых валют

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Руководители центральных банков Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции и Японии договариваются сейчас о проведении в середине апреля встречи для согласования вопроса о своих цифровых валютах. Предполагается, что уже осенью они могут опубликовать совместный доклад на эту тему, сообщило в четверг информационное агентство Kyodo.

По данным его источников, пока не определено, будут ли центробанки в действительности выпускать цифровую валюту, однако они намерены провести к этому предварительную подготовку. Отмечается, что Федеральная резервная система США и Китай также ведут сейчас самостоятельные исследования на эту тему.

Главы центробанков Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Швеции и Японии, сообщает Kyodo, намерены провести первую встречу на эту тему в Вашингтоне в ходе предстоящей там сессии Международного валютного фонда (МВФ).