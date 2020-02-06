РБК: персональные данные более 1,2 млн клиентов МФО выставили на продажу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Персональные данные более 1,2 млн клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) оказались выставлены на продажу в интернете. Об этом сообщает в четверг портал РБК .

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда?

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

По его данным, в сеть могли попасть данные клиентов МФО "Быстроденьги", "Займер", "еКапуста", "Лайм" и "Микроклад". Пробник клиентской базы из 800 записей, который изучило издание, содержит данные о полных именах, номерах телефонов, адресах электронной почты, паспортных данных россиян.

В "Быстроденьгах", изучив 100 записей из пробника, заявили, что уровень совпадения по строкам составляет 33%, но не по всем параметрам. Близкий к ЦБ источник сообщил порталу, что данная база похожа на объединенные данные клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании. Опрошенные РБК эксперты также согласны с тем, что база данных может быть украдена не из одного источника.

Кроме того, представитель компании "Займер" заявил изданию, что предварительные результаты проверки показали, что утечки данных клиентов из базы не происходило, однако руководство организации обратилось в правоохранительные органы.