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Китайская вирусная пневмония

Власти КНР распорядились восстановить работу компаний, несмотря на пневмонию

В министерстве коммерции республики подчеркнули, что спрос на необходимые для жизни товары в крупных городах непрерывно растет

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая распорядилось ускорить процесс восстановления работы предприятий страны, многие из которых в целях обеспечения безопасности и проработки превентивных мер приостановили работу из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в четверг Министерство коммерции КНР.

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"Спрос на необходимые для жизни товары в крупных городах непрерывно растет. <...> Компаниям, располагающим соответствующими условиями, нужно срочно восстановить деятельность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что борьба с коронавирусом находится на решающей стадии, однако продленные в целях профилактики по всему Китаю выходные к 10 февраля должны завершиться и большое количество находящихся на отдыхе жителей вскоре вернутся на постоянное место проживания. "Государственные учреждения, ответственные за коммерческую деятельность, на всех уровнях окажут активную поддержку торгово-экономическим компаниям, которые уже предприняли необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения пневмонии", - подчеркивается в документе.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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