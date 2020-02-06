В Магаданской области начали выполнять рейсы два новых самолета ТВС-2МС

ТАСС, 6 февраля. Приобретенные Магаданской областью для внутрирегиональных перевозок два самолета ТВС-2МС с четверга приступают к выполнению рейсов. Один из них уже совершил полет из Магадана в Сеймчан, сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Утвержден график пассажирских перевозок на новых самолетах. Внутрирегиональные авиаперелеты по трем направлениям и обратно (из Магадана в отдаленные населенные пункты Сусуман, Омсукчан, Сеймчан и обратно) будут осуществляться с 6 февраля по будням. Это новые направления, которые удалось открыть благодаря новым самолетам. С сегодняшнего дня началась эксплуатация воздушных судов", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС представитель авиакомпании "Сибирская легкая авиация", которая осуществляет полеты на новых самолетах, ТВС-2МС "удобнее, теплее, быстрее и даже тише, чем Ан-2, которые использовались ранее".

В правительстве региона уточнили, что благодаря закупке самолетов в 2021 году запланированы новые рейсы из Магадана в населенные пункты Ямск и Тахтоямск. Есть также планы открыть маршруты в Усть-Омчуг и Талую. Кроме того, ТВС-2МС власти намерены задействовать в доставке почты и грузов, а также в мониторинге пожарной обстановки в лесах и прохождения путины. В случае необходимости, добавили в правительстве, самолеты можно оборудовать медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова, для развития внутрирегиональных перевозок ОГУП "Авиация Колымы" в лизинг закупили два самолета ТВС-2МС.

ТВС-2МС разрабатываются и производятся в Новосибирске и являются модернизированной версией биплана Ан-2, который выпускался с конца 1940-х годов и долгое время являлся основой отечественной малой авиации. По сравнению с предшественником, максимальная дальность полета судна возросла в 1,5 раза - более 1,2 тыс. км, а максимальная высота увеличилась до 4 тыс. м.