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План развития Воркуты потребует более 50 млрд рублей инвестиций

Он предполагает модернизацию экономики и социальной сферы, создание новых производств

СЫКТЫВКАР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. План развития угледобывающего моногорода Воркута в Республике Коми, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, предполагает вложение в модернизацию экономики и социальной сферы Воркуты более 50 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель администрации заполярного города Игорь Гурьев.

В августе 2019 года президент России по итогам встречи с губернаторами угледобывающих регионов дал ряд поручений. Среди них - разработать и утвердить до конца 2019 года план развития моногородов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение мероприятий плана.

"План по Воркуте предполагает модернизацию экономики и социальной сферы, создание новых производств - мероприятия более чем на 50 млрд рублей. Включены все направления - развитие здравоохранения и всех социальных служб, учреждений, переселение жителей пустеющих поселков, благоустройство. Но первой строчкой значится строительство новой угольной шахты на месторождении "Уса-1", которое принадлежит "Северстали". Если будет принято решение по шахте, оно будет самым значимым для экономики города", - рассказал ТАСС Гурьев.

По его данным, план находится на согласовании федеральных министерств и ведомств, и некоторые учреждения его согласовали. Одновременно с этим "Северсталь" проводит переговоры на федеральном уровне о государственной поддержке в создании новых производств. Строительство одной шахты требует десятки миллиардов рублей и как минимум 10 лет, отмечал ранее министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига.

По оценкам Минпрома Коми, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. Однако, если ничего не предпринимать, не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2037 году добыча угля снизится в Воркуте с нынешних 11 млн т до 0,2 млн, а производство угольного концентрата упадет до 0,1 млн т. В случае развития действующих шахт без строительства новых добыча угля составит к 2037 году 4,6 млн т, производство концентрата - 2,3 млн.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены - закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты, как Цементнозаводской и Советский. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

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