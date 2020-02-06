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Стоимость техпроекта первого лайнера на СПГ в России определят в июне

Предварительно она оценивается в 27,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Компания "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" (принадлежит правительству Санкт-Петербурга) планирует в июне 2020 года определить стоимость технического проекта первого в России круизного лайнера ледового класса, работающего на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации в четверг.

"В июне планируется представить расчет цены технического проекта круизного лайнера на СПГ ледового класса, ее экспертизу завершить не позднее августа", - сказала собеседница агентства.

Стоимость проекта судна предварительно оценивается в 27,4 млрд рублей. По предварительным оценкам компании, пассажировместимость круизного лайнера ледового класса Arc-5 составит 2,5 тыс. человек, длина - 270 м, ширина - 36 м, скорость - до 22 узлов. Срок окупаемости проекта составит 18 лет.

Также по заказу пассажирского порта Санкт-Петербург "Морской фасад" "Институт проблем предпринимательства" подготовил актуализированную финансовую модель проекта новой судоходной компании Санкт-Петербурга. Вместо ранее заявленных планов по строительству грузопассажирского парома решено построить круизное судно ледового класса на СПГ.

Как сообщал журналистам в апреле 2019 года генеральный директор пассажирского порта Санкт-Петербург "Морской фасад" Вадим Каширин, компания планирует начать создание собственного судоходного оператора в 2020 году.

Базироваться компания будет в петербургском порту "Морской фасад", которым управляет одноименная госкомпания. "Морской фасад" в настоящее время является первым и единственным в России специализированным пассажирским портом.

Теги
Россия
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