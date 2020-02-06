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OMV в 2019 году направила €113 млн на финансирование "Северного потока - 2"

Планируется, что газопровод заработает до конца 2020 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Австрийская OMV, один из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2", в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода €113 млн, следует из отчета компании. Из них €25 млн были выделены в четвертом квартале прошедшего года.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности предусматривает ограничительные меры против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Швейцарский трубоукладчик Allseas уже приостановил работы в Балтийском море.

При этом Россия не сомневается, что сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно. Президент РФ Владимир Путин говорил, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев, но при этом выразил надежду, что до конца 2020 года строительные работы будут завершены и газопровод заработает.

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Россия
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