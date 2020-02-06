"Аэрофлот" с 25 октября запускает регулярные рейсы в Сингапур

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Сингапур. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Прямые регулярные рейсы будут осуществляться с 25 октября 2020 года пять раз в неделю: понедельник, вторник, среду и пятницу из Москвы в Сингапур и в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в обратном направлении.

В пресс-службе сообщили, что перелеты будут выполняться на самолетах А350-900 в трехклассной компоновке.

"За счет рейсов в Сингапур компания рассчитывает привлечь трансферный пассажиропоток из Лондона, Парижа, Цюриха, Амстердама, Рима, Мадрида, Стокгольма и других европейских столиц", - говорится в сообщении авиакомпании.

В настоящее время на частоте Москва - Сингапур прямые рейсы выполняет только Singapore Airlines.

"Аэрофлот" - крупнейший российский перевозчик. В 2018 г. "Аэрофлот" перевез 35,8 млн пассажиров. За январь - октябрь авиакомпания уже перевезла 31,6 млн пассажиров. Планируется, что к 2023 году группа "Аэрофлот" (в нее входят одноименная авиакомпания, "Россия", "Победа" и "Аврора") нарастит перевозки до 90-100 млн пассажиров.