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Голосовой помощник от Mail.ru Group будет представлять новостную картину дня

"Маруся" в режиме реального времени будет дополнять свою ленту и зачитывать самые интересные материалы
Описание
© Пресс-служба Mail.ru Group

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Голосовой помощник от Mail.ru Group "Маруся" будет представлять пользователям новостную картину дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Mail.ru Group завершила интеграцию "Маруси" в часть медиапроектов компании. Кроме "Новостей Mail.ru", голосовой помощник внедрен в "Спорт" и "Погоду Mail.ru". Теперь пользователи могут прослушать новостные материалы, узнать результаты матчей и уточнить, какая температура за окном. Также "Маруся" в режиме реального времени обновляет новостную картину дня, которая доступна в виде аудиодорожки в "Новостях Mail.ru", - сообщили в компании.

Отмечается, что "Маруся" в режиме реального времени дополняет свою ленту и зачитывает только самые интересные материалы. В пресс-службе пояснили, что "Маруся" распознает подготовленный для нее текст (в компании есть специальная редакция, которая отбирает самые популярные новости из официальных источников информации - прим. ТАСС), а затем синтезирует его в виде аудиодорожки. При этом она умеет определять контекст фраз и их смысловую нагрузку.

"В наших планах - интеграция голосового помощника с другими продуктами и сервисами компании. "Новости", "Спорт" и "Погода Mail.ru" стали первыми такими продуктами неслучайно - на их страницы ежедневно заходят десятки миллионов пользователей. Синхронизация "Маруси" с медиапроектами создает для них дополнительный формат потребления контента, помимо привычного чтения текста", - прокомментировала новинку вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Ранее сообщалось, что компания в конце января 2020 года открыла предзаказ на акустическую систему с искусственным интеллектом и голосовым помощником "Маруся". В марте 2019 года "умная" колонка со встроенным голосовым помощником "Маруся" была продемонстрирована занимавшему тогда пост премьер-министра РФ Дмитрию Медведеву во время его встречи с руководством Mail.ru Group.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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