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Ростех и Titan Power будут совместно выпускать суперконденсаторы и Li-Ion батареи

Стороны также договорились о совместном участии в коммерческих проектах в высокотехнологичных отраслях

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха и Titan Power Solution заключили соглашение о сотрудничестве при создании и производстве суперконденсаторов и литий-ионных батарей для ТЭК и транспорта, а также о совместном участии в коммерческих проектах в высокотехнологичных отраслях, говорится в сообщении госкорпорации. Стороны также рассматривают возможность создания совместного предприятия, отмечает Ростех.

"Партнерство направлено на развитие современных технологий хранения энергии для транспортной индустрии и топливно-энергетического комплекса. Главная цель проекта - создание и вывод на рынок современных суперконденсаторов и литий-ионных батарей", - сообщает госкорпорация.

Документ, который подписали генеральный директор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев и генеральный директор Titan Power Solution Владимир Ворожейкин, также предусматривает локализацию производства и тестирование разработок на мощностях концерна, совместное участие в коммерческих проектах в сфере энергетики, телекоммуникаций, связи, транспорта, других высокотехнологичных отраслях промышленности.

Ростех ожидает, что основными заказчиками изделий станут производители различных видов транспорта и компании топливно-энергетического комплекса. "В условиях динамично растущего спроса на альтернативные источники энергии развитие технологий накопления и хранения энергии играет решающую роль. Суперконденсаторы и литий-ионные батареи имеют широчайшую область применения: электрокары, солнечные и ветровые электростанции, системы резервного питания. В рамках сотрудничества с Titan Power Solution мы намерены производить широкую линейку суперконденсаторов и решений на их основе, в том числе по индивидуальным техническим заданиям заказчика", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

"Наличие такого стратегического индустриального партнера, как Ростех, обладающего серьезными научно-техническими и производственно-технологическими ресурсами, дает возможность Titan Power Solution существенно сократить время вывода перспективных разработок на рынки, увеличить объемы производства и позволит предложить заказчикам новые энергоэффективные решения с применением инновационных накопителей", - сказал, в свою очередь, глава Titan Power Solution Владимир Ворожейкин.

Titan Power Solution является резидентом "Сколково", специализируется на проектировании, разработке, производстве и практическом применении решений и систем, создаваемых на базе суперконденсаторов в различных отраслях, в том числе в автомобильной индустрии, энергетике, телекоммуникациях.

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