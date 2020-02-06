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Колебания курса рубля
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,72 рубля

Курс евро остался на уровне 69,18 рубля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 62,72 рубля.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился и торгуется на уровне 69,18 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,82% и составил 3139,62 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,94% и достиг отметки в 1575,12 пункта.

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РоссияКолебания курса рубля
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