МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. En+ Group выкупит долю ВТБ в группе за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении группы.

Более 136,5 тыс. акций банка, что составляет 21,37% уставного капитала En+ Group будут выкупаться на цене $11,57 - с дисконтом к рыночной стоимости бумаг.

Покупка доли ВТБ будет профинансирована за счет кредитных средств Сбербанка в размере до 110,6 млрд рублей. En+ Group отмечает, что выкуп доли ВТБ приведет к упрощению структуры группы и не нарушает договоренности "плана Баркера" (планы по выводу группы из-под санаций США).