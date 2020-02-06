МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. En+ Group подтвердила намерение возобновить дивидендные выплаты в 2020 году, следует из сообщения группы, размещенного на Лондонской бирже.

Дополнительная информация о потенциальных выплатах будет предоставлена после изучения финансовых результатов компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год, отмечается в сообщении.

В октябре глава совета директоров En+ лорд Грегори Баркер говорил ТАСС, что совет директоров группы ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам 2019 года, однако решение будет зависеть от рыночных условий.