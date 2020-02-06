Эксперты: ограничение торговли с Китаем даст шанс рыбакам ДФО выйти на иностранные рынки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Дальневосточные рыбопромышленники на фоне планируемых ограничений товарооборота с Китаем, где зафиксирована вспышка пневмонии из-за нового коронавируса, рассчитывают увеличить поставки рыбной продукции на внутренний российский рынок и наладить регулярный экспорт в другие страны. Об этом сообщили в четверг ТАСС рыбопромышленники ДФО.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил журналистам о возможном снижении со стороны России объемов поставок рыбы в Китай. В первую очередь это связано с коронавирусом. Что касается поставляемой из Китая рыбы, Росрыболовство оценивает эти объемы как несущественные и считает, что их можно заместить отечественной продукцией.

"Ситуация дает российским рыбопереработчикам шанс выйти на иностранные рынки с собственной продукцией глубокой переработки. Дело в том, что основным объектом экспорта российских рыбаков в Китай является рыба, мороженная блочная, то есть полуфабрикат, из которого китайцы производят готовую продукцию и сами продают в третьи страны основного потребления, получая при этом прибавочную стоимость на российском сырье. На Дальнем Востоке как раз в этом году ввели в эксплуатацию первые крупные рыбоперерабатывающие заводы, которые как раз и были задуманы для собственного производства в России готовой продукции - вместо Китая. Таким образом, сложившаяся ситуация открывает для нашей рыбопродукции глубокой переработки окно возможностей для выхода на мировые рынки с филе минтая, потеснив Китай", - сообщил ТАСС управляющий группой рыбодобывающих компаний "Доброфлот" в Приморье Александр Ефремов.

Он добавил, что Китай занимается переработкой российской рыбы уже 20 лет. В этой стране отработаны вопросы, связанные с ассортиментом, качеством, накоплен необходимый опыт работы, сформированы хорошо налаженные товаропроводящие каналы. Именно поэтому потеснить китайских рыбопромышленников на традиционных для них рынках готовой продукции будет непросто.

Рыбопромышленники других дальневосточных "рыбных" регионов также рассчитывают, что ситуация в Китае не вызовет экономических проблем у регионов. "Несомненно, для российских рыбопромышленников, в основном дальневосточных, нынешняя ситуация тоже не играет на руку и грозит большими потерями, но вместе с тем у нас появилась возможность самостоятельно налаживать поставки на другие иностранные рынки. Сейчас за нас это делает Китай. Если все получится, то для России откроются огромные возможности", - прокомментировали ТАСС в Магаданской ассоциации рыбопромышленников. Такого же мнения придерживаются в ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области.

"Наши предприятия поставляют в Китай в основном пресноводную рыбу. Если запрет [на поставки продукции в Китай] будет введен, то через раунд переговоров предприятия смогут поменять направление и заменить поставки своих объемов в Китай на другие страны - Японию, Корею, либо направить этот объем на внутренний рынок", - поделился мнением с ТАСС президент ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Что касается камчатских рыбопромышленников, то они пока не рассматривали вариант развития событий в случае снижения или запрета поставок продукции в Китай. По словам заместителя по флоту рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Сергея Евтушенко, сейчас предприятия региона продолжают вести работу с китайскими коллегами. "Суда разгружаются чуть медленнее, чем в другие дни, но связано это с празднованием Нового года по Восточному календарю", - добавил Евтушенко.

Негативные последствия

По словам Александра Ефремова, ситуация в Китае может иметь также и отрицательные последствия. К примеру, могут понизиться цены на российскую продукцию или появиться проблемы, связанные с хранением больших объемов минтая, на который сейчас идет промысел.

Сергей Рябченко также не исключил наступления негативных последствий для российских рыбопромышленников. По его мнению, даже при налаживании регулярных поставок в Корею и в Японию существует угроза несения некоторых финансовых потерь. Рябченко объясняет их возможной разницей в ценах, которые запрашивают страны на товар.