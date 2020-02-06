Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", а также корреспондирующие поправки в Налоговой кодекс РФ размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно подготовленным ведомством документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го года по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что одним документом из пакета законопроектов предполагаются льготы только для совместного проекта "Восток ойл" "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению месторождений Таймыра. Законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.