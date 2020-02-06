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Грузоперевозки между Китаем и Амурской областью откроются в ограниченном режиме

Замминистра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева подчеркнула, что это не означает полноценного запуска грузооборота
Мост, соединяющий Хэйхэ и Благовещенск Наталья Слукина/ТАСС
Описание
Мост, соединяющий Хэйхэ и Благовещенск
© Наталья Слукина/ТАСС

ТАСС, 6 февраля. Власти Амурской области совместно с Росгранстроем и другими ведомствами согласовывали возможность ограниченного возобновления грузового сообщения между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Об этом сообщила журналистам замминистра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Как сообщили ТАСС в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, в ведомство по телефону поступают обращения от граждан о росте цен на продукты питания, в частности, на фрукты и овощи, большая доля которых завозится из Китая.

"По грузовой составляющей: <…> вчера у нас состоялся координационный совет по двум пунктам пропуска - Благовещенск и Поярково <…>. Определенные схемы выработаны, обсуждены, сейчас они уточняются, у нас есть уже информация от Хабаровского филиала Росгранстроя, который по рабочим каналам информирует наших китайских коллег <…> о возможности запуска с завтрашнего дня", - сказала Киреева.

Она добавила, что это не означает полноценного запуска грузооборота, так как выработанные схемы предполагают ограничения для китайских автомобилей и водителей. Предполагается, что они не будут проезжать через сами пункты пропуска, а только доставлять грузы до него, и там перегружать на российские машины с российскими водителями.

"Мы минимизируем присутствие китайских водителей, сопровождающих лиц, чтобы это было за счет российского автотранспорта, российских водителей. В ближайшее время будет анонсирована конкретная дата запуска. Возможно, это случится завтра", - сказала замминистра.

Теги
РоссияКитайДальний Восток
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