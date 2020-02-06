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Веронику Никишину назначили генеральным директором РЭЦ

Ранее она занимала должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Вероника Никишина, ранее занимавшая должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии, назначена генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ). Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"Совет директоров АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) принял решение прекратить полномочия нынешнего генерального директора РЭЦ Андрея Слепнева и назначить на этот пост Веронику Никишину, которая с 2016 года являлась членом Коллегии (министром) по торговле Евразийской экономической комиссии", - отмечается в сообщении.

В соответствии с решением совета, полномочия Слепнева прекращаются с 9 февраля, Никишина вступит в должность 10 февраля. Слепнев после прохождения всех межгосударственных процедур утверждения займет пост министра по торговле ЕЭК.

Кроме того, как отмечается в сообщении, совет директоров утвердил исполнение РЭЦ общекорпоративных показателей эффективности за 2019 год на уровне 100%.

За 2019 год РЭЦ поддержал экспорт на общую сумму $19,5 млрд при целевом показателе в $17,2 млрд. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 3,7%. В 2019 году РЭЦ была обеспечена реализация ряда крупнейших сделок по поставке продукции машиностроения на Кубу, в Египет и Узбекистан, поддержана реализация проектов в Туркменистане, крупные поставки продукции АПК в КНР, страны ЕАЭС и ЕС.

Целевой показатель в 11 тыс. поддержанных экспортеров также был выполнен. Число экспортеров, получивших поддержку в 2019 году, превысило на 3% целевое значение и на 8% аналогичный показатель прошлого года.

Таким образом, в 2019 году через финансовые инструменты группы РЭЦ было поддержано 12,6% всего российского несырьевого неэнергетического экспорта, а с учетом агентской и промоутерской поддержки экспортеров - 17,6%, сообщили в организации.

История назначения

28 января два источника ТАСС, знакомых с кадровыми решениями, сообщили о возможной отставке Слепнева с поста главы РЭЦ и назначении Никишиной на эту должность. 31 января в пресс-службе ЕЭК ТАСС подтвердили, что Слепнев будет назначен на должность министра по торговле ЕЭК вместо Никишиной.

Никишина ранее работала в финансово-экономическом блоке правительства в команде Игоря Шувалова, когда тот занимал должность первого вице-премьера РФ. Она непосредственно участвовала в создании Российского экспортного центра. Также Никишина более 20 лет занимается вопросами развития системы поддержки экспорта и снятия торговых барьеров для доступа российских товаров на международные рынки.

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Россия
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