Moody's не исключает, что цены на нефть на год останутся под давлением из-за коронавируса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого ресурса, может сократиться на 10% или на 14 млн баррелей в сутки из-за последствий вспышки в стране пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Если эпидемия продлится в течение шести месяцев, то рост товарных запасов нефти будет давить на котировки нефти еще в течение года, следует из отчета Moody's.

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Если спрос будет падать на протяжении полугода, мировые запасы нефти могут увеличиться на 250 млн баррелей, если не будет соразмерного сокращения предложения. "Такой рост способен сдерживать рост цен на нефть в течение года", - пишут аналитики агентства.

Они проводят параллели с нефтяным кризисом 2015-2016 годов., когда котировки Brent опускались до $28 за баррель. Тогда товарные запасы нефти стран ОЭСР выросли на 300 млн баррелей.

Если страны ОПЕК+ продолжат сокращать добычу и дальше, это позволит удержать цену в пределах $50 за баррель, считают в Moody's. Дальнейшее снижение цен также может привести к падению добычи сланцевой нефти в США, допускают эксперты агентства.

Коронавирус, эффективного лечения от которого пока не найдено, может обрушить и цены на газ, так как Китай является его крупнейшим покупателем, в том числе в виде СПГ.