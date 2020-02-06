В ЕЦБ сообщили, что экономика еврозоны достигла наивысших показателей с кризиса 2008 года

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Экономическая ситуация в зоне евро к 2020 году достигла наивысших показателей со времени мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард в четверг, выступая в Европарламенте.

"Экономика еврозоны продолжает расти, но с низкими темпами. Этот тренд поддерживает стабильное внутреннее потребление. Базовые экономические показатели зоны евро последовательно улучшаются. Средний уровень безработицы составляет 7,4% в еврозоне, что является самым низким показателем с 2008 года. В целом, экономическая ситуация в зоне евро достигла наиболее высоких показателей с 2008 года", - заявила Лагард.

Она также отметила, что стоимость кредитов для бизнеса и физических лиц в еврозоне также приближается к самым низким отметкам после мирового финансового кризиса 2008 года.

"Однако глобальные риски остаются высокими. Риски торговой войны между Китаем и США постепенно отходят в прошлое, однако экономические последствия распространения коронавируса сейчас вызывают опасения", - продолжила глава ЕЦБ. Она не озвучила никаких практических оценок, как распространение коронавируса может сказаться на мировой экономике и, как следствие, на экономике зоны евро.

О ДКП

ЕЦБ завершит процесс пересмотра своей кредитно-денежной политики в декабре 2020 года, сообщила Лагард. Банк официально запустил этот процесс 23 января.

"Экономическая ситуация в мире быстро и радикально меняется, что требует адаптации кредитно-денежной политики ЕЦБ. В этой связи ЕЦБ принял решение запустить процесс пересмотра своей монетарной политики. Это будет очень трудоемкий процесс, который мы рассчитываем завершить в декабре 2020 года", - заявила она.

Отвечая на вопросы депутатов ЕП, она отказалась говорить, намерен ли ЕЦБ пересматривать свою стратегическую цель поддержания инфляции в зоне евро на уровне чуть менее 2% в год. По ее словам, ответ на этот вопрос, в частности, должен дать процесс пересмотра политики ЕЦБ, и на данный момент об этом говорить преждевременно.