{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ЕЦБ сообщили, что экономика еврозоны достигла наивысших показателей с кризиса 2008 года

Стоимость кредитов для бизнеса и физических лиц в еврозоне приближается к самым низким отметкам после мирового финансового кризиса

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Экономическая ситуация в зоне евро к 2020 году достигла наивысших показателей со времени мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард в четверг, выступая в Европарламенте.

"Экономика еврозоны продолжает расти, но с низкими темпами. Этот тренд поддерживает стабильное внутреннее потребление. Базовые экономические показатели зоны евро последовательно улучшаются. Средний уровень безработицы составляет 7,4% в еврозоне, что является самым низким показателем с 2008 года. В целом, экономическая ситуация в зоне евро достигла наиболее высоких показателей с 2008 года", - заявила Лагард.

Она также отметила, что стоимость кредитов для бизнеса и физических лиц в еврозоне также приближается к самым низким отметкам после мирового финансового кризиса 2008 года.

"Однако глобальные риски остаются высокими. Риски торговой войны между Китаем и США постепенно отходят в прошлое, однако экономические последствия распространения коронавируса сейчас вызывают опасения", - продолжила глава ЕЦБ. Она не озвучила никаких практических оценок, как распространение коронавируса может сказаться на мировой экономике и, как следствие, на экономике зоны евро.

О ДКП

ЕЦБ завершит процесс пересмотра своей кредитно-денежной политики в декабре 2020 года, сообщила Лагард. Банк официально запустил этот процесс 23 января.

"Экономическая ситуация в мире быстро и радикально меняется, что требует адаптации кредитно-денежной политики ЕЦБ. В этой связи ЕЦБ принял решение запустить процесс пересмотра своей монетарной политики. Это будет очень трудоемкий процесс, который мы рассчитываем завершить в декабре 2020 года", - заявила она.

Отвечая на вопросы депутатов ЕП, она отказалась говорить, намерен ли ЕЦБ пересматривать свою стратегическую цель поддержания инфляции в зоне евро на уровне чуть менее 2% в год. По ее словам, ответ на этот вопрос, в частности, должен дать процесс пересмотра политики ЕЦБ, и на данный момент об этом говорить преждевременно.

Теги
СШАКитайЛагард, Кристин
Реклама на ТАСС
Веронику Никишину назначили генеральным директором РЭЦ
Ранее она занимала должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС