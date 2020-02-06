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Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов

По словам премьер-министра, вопросы, касающиеся введения новых размеров штрафов, пеней, надо, в первую очередь, рассматривать с учетом платежеспособности населения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тыс. рублей непосильно для многих людей.

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"При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы", - сказал он на заседании правительства.

По словам премьера, любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, надо, в первую очередь, рассматривать с учетом платежеспособности населения, "а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования". "А не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их [штрафов] размеры", - добавил он.

"Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле - главный индикатор нашей деятельности", - заявил Мишустин.

Инвентаризация законопроектов

Премьер-министр призвал членов правительства оперативно провести анализ готовящихся в кабмине законопроектов и инициатив на предмет соответствия задачам, которые президент обозначил в послании парламенту. Мишустин обратил особое внимание на то, чтобы на обсуждение не выносить "сырые" документы.

"На совещании у президента мы подробно обсуждали выполнение его поручений по итогам послания Федеральному собранию, которые касаются, в первую очередь, просто доходов людей. Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициативу, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом, - сказал глава правительства, открывая заседание кабинета министров. - Нам нужно оперативно провести анализ подобных инициатив, планов и проектов, в том числе нормативных актов".

По мнению Мишустина, такая инвентаризация позволит выявить документы, не соответствующие новым задачам и показателям, установленным в нацпроектах. Он призвал подготовить аргументированное решение относительно судьбы таких инициатив и документов.

"Считаю, что уже на стадии подготовки решений правительства, ведомственных документов, еще до того, как они окончательно утверждаются, нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс", - подчеркнул Мишустин. Он добавил, что необходимо четко информировать людей с тем, чтобы граждане понимали, идет ли речь лишь о предложениях, которые еще нуждаются в доработке и обсуждениях, или же уже о конкретных нововведениях. Мишустин подчеркнул, что особенно важен такой подход, если речь идет о социально важных темах, или об уже принятых решениях.

Говоря о поручении президента совершить рывок в дебюрократизации, премьер-министр, обращаясь к кабинету министров, поставил задачу "в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на утверждение "сырые" и не готовые". Он пояснил, что в конечном итоге речь идет о формировании образа государства у людей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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