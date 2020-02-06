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Лукашенко заявил о четырехкратном недовыполнении Россией обязательств по поставкам нефти

По утверждению белорусского лидера, Москва в январе поставила Минску 500 тыс. тонн нефти вместо 2 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Клементьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Клементьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ в январе поставила 500 тыс. тонн нефти при обязательствах в 2 млн тонн. каждый месяц. Утверждение белорусского президента прозвучало в четверг на совещании по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны на фоне разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей.

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"Хотя при их [договоренностей] подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что его страна слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. "Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны: ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. "Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - подчеркнул глава государства.

31 декабря 2019 года контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились, с тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса".

Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти заявляли, что направили предложения странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану, США, ОАЭ. Первая партия норвежской нефти (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан". Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель. 29 января президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти. 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах в Минске с Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить республику энергоресурсами, в том числе нефтью, в полном объеме по конкурентным ценам.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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