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Новый телефонный разговор Путина и саудовского короля пока не планируется

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что при необходимости разговор может быть быстро организован

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Телефонный разговор Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не планируется, но при необходимости он может быть быстро организован. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли такой контакт или встреча Путина с представителем саудовского короля.

"Пока в планах такого разговора и таких встреч у президента нет, контакты осуществляются на экспертном уровне. Если потребуется, такой разговор может быть организован очень быстро", - сказал Песков.

Путин и саудовский монарх провели телефонный разговор в понедельник. По словам Пескова, лидеры обсудили, в частности, взаимодействие в рамках ОПЕК+. На вопрос, может ли РФ пойти на дальнейшее снижение добычи нефти, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не может сказать о таких деталях.

Страны "ОПЕК плюс" (ОПЕК+) - 24 страны - экспортера нефти, включая Россию, - согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле 2019 года они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

В настоящее время давление на нефтяные котировки оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть в КНР рухнул на 20%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСауд, Абдель Азиз бен Сальман, Аль
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