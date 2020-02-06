Группа по изменениям в конституции проработает поправку о создании федеральных территорий

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поработает вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящие в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы Сергей Харитонов.

"Предлагаю внести в конституцию поправку о том, чтобы могли быть созданы на территории РФ федеральные территории, не входящие в состав территорий субъектов РФ. Создание таких территории было бы правильно осуществлять в соответствии с федеральным конституционным законом в случае его одобрения законодательными органами госвласти не менее чем двух третей субъектов РФ", - сказал Харитонов на заседании рабочей группы в четверг.

По его мнению, организация государственной власти на федеральных территориях может быть установлена федеральным конституционным законом.

Член рабочей группы отметил, что в России существует ряд территорий, которые в силу специфики требуют особого управления. "Это обусловлено вопросами безопасности, экологии, экономики. Например, с точки зрения безопасности, это территории, на которых размещаются военные и стратегические объекты. К примеру, космодром Восточный. Экология - заповедники и иные особые зоны - озеро Байкал, Кавказские Минеральные Воды", - пояснил он.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что это важная новелла, которая "требует внимательной проработки". Он подчеркнул, что это новый вопрос для российского законодательства, в законодательстве других стран этот институт известен. "Важно, что в любом случае федеральные территории будут регулироваться специальным законом. Мы, конечно же, введем какую-то специальную процедуру, связанную с тем, как все это согласовать с субъектами РФ", - сказал Клишас журналистам по итогам заседания рабочей группы.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с председателем СФ Валентиной Матвиенко и членами профильных комитетов верхней палаты. "Я думаю, сегодня-завтра мы к этим консультациям приступим, чтобы позицию регионов четко понимать. Дальше будет работа над текстом. Когда у нас появится текстуальное предложение этих поправок, мы, безусловно, и позицию Совета Федерации тоже определим", - подчеркнул Клишас.