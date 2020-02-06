ФАС не получала жалоб на поставщиков по поводу повышения цен на медицинские маски

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала официальных жалоб от аптек на поставщиков по поводу повышения цен на медицинские маски на фоне вспышки коронавируса. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"Нет. Разговоры есть, но конкретных жалоб от аптек я не видел", - сказал он, отвечая на вопрос о том, проступали ли жалобы на поставщиков.

Тенишев отметил, что в случае, если у ФАС будет информация о том, что поставщики виноваты в повышении цен, то ведомство также начнет проверки. Он напомнил, что ведомство уже начало проверки стоимости и наличия этого товара. "Есть случаи завышения: в некоторых аптеках, в том же Дагестане, 650%. Есть и дефицит масок, на том же Дальнем Востоке, но в целом я не вижу никакой критичной ситуации", - сообщил он.

По словам Тенишева, сейчас ФАС разбирается, произошло ли повышение цен вследствие сговора. Он пояснил, что факторов, влияющих на это, может быть много. "Любой ажиотажный спрос вызывает рост цен и дефицит, и это не зависит ни от аптек, ни от поставщиков. Если я запланировал продать 100 масок, а ко мне пришла тысяча человек, понятно, что их завтра не будет", - объяснил он.

В то же время в такой ситуации возможно и возникновение сговора на рынке, считает Тенишев. "В каждом конкретном случае надо разбираться. Может быть, вообще никто не виноват, и это естественная и объективная причина, вызванная повышением спроса, а могут быть конкретные поставщики", - отметил он. В случае, если такие сговоры будут обнаружены, ФАС будет применять меры, в том числе вводить оборотные штрафы для компаний, а для конкретных должностных лиц - ответственность вплоть до уголовной, заключил Тенишев.