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Глава OMV назвал факторы снижения цен на газ в Европе

Среди них Райнер Зеле выделяет рост поставок СПГ на фоне слабого спроса в Китае из-за коронавируса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Цены на газ в Европе в 2020 году будут снижаться из-за роста поставок СПГ на фоне слабого спроса в Китае из-за коронавируса. Об этом в ходе конференц-колла сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

"Причины этого снижения цен на газ состоит в том, что европейскому рынку необходимо адаптироваться под повышение поставок СПГ. А причина этого [роста поставок СПГ] связана со снижением спроса в Китае из-за распространения коронавируса", - сказал Зеле.

В отчете OMV за 2019 год говорится, что в 2020 году компания ожидает снижения средней цены реализованного газа по сравнению с предыдущим годом.

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