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Лукашенко накануне переговоров с Путиным проводит совещание по ситуации в энергокомплексе

Встреча лидеров двух государств запланирована на 7 февраля в России

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным проводит совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны в условиях разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

4 февраля Лукашенко сообщил о запланированной на 7 февраля встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух государств встретятся в этот день в России.

"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией", - сказал на совещании Лукашенко.

По данным БелТА, в ходе поездки 4 февраля в Добруш Лукашенко поручил министру энергетики Виктору Каранкевичу готовиться к отчету по ситуации поставкам российского газа в четверг. В настоящее время Белоруссия и Россия ведут непростые переговоры по поставкам нефти в республику в 2020 году, которые практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, остается неопределенность по условиям поставки и российского газа с 1 марта. В конце декабря прошлого года была достигнута договоренность о сохранении на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии - $127 за 1 тыс. кубометров. Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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