Премьер Белоруссии заявил о потерянных $330 млн из-за налогового маневра в России

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Белоруссия потеряла в 2019 году из-за налогового маневра в России около $330 млн. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко собрал совещание о работе энергетического комплекса страны накануне визита в Сочи. Он заявил о необходимости обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в экономике в связи с последними событиями в мире, в том числе разногласиями с РФ.

В настоящее время Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Минфин Белоруссии ранее подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году могут составить порядка $400 млн.

По итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в декабре 2019 года в Сочи посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что вопрос с компенсацией может быть полностью решен после унификации налоговых законодательств двух стран. Однако чтобы ситуация в ближайшие два года существенно не ухудшилась для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, власти двух стран нашли варианты, которые позволят частично компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра.