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Премьер Белоруссии заявил о потерянных $330 млн из-за налогового маневра в России

Потери бюджета составили $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн, отметил Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Описание
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© Максим Гучек/БелТА/ТАСС

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Белоруссия потеряла в 2019 году из-за налогового маневра в России около $330 млн. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Сергей Румас на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

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"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Румас, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко собрал совещание о работе энергетического комплекса страны накануне визита в Сочи. Он заявил о необходимости обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в экономике в связи с последними событиями в мире, в том числе разногласиями с РФ.

В настоящее время Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Минфин Белоруссии ранее подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году могут составить порядка $400 млн.

По итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в декабре 2019 года в Сочи посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что вопрос с компенсацией может быть полностью решен после унификации налоговых законодательств двух стран. Однако чтобы ситуация в ближайшие два года существенно не ухудшилась для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, власти двух стран нашли варианты, которые позволят частично компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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