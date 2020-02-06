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Песков заявил, что отчет Счетной палаты о работе правительства требует анализа

Представитель Кремля отметил, что это "достаточно новый материал", поэтому он пока ничего по поводу его содержания сказать не может

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отчет Счетной палаты по итогам аудита деятельности подведомственных правительству федеральных органов власти 2017-2019 годах требует анализа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это материал для анализа, его [отчет] нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве", - сказал представитель Кремля. Он при этом отметил, что это "достаточно новый материал", поэтому он пока ничего по поводу его содержания сказать не может.

Счетная палата опубликовала отчет о результатах стратегического аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство которыми осуществляет правительство РФ, в период 2017-2018 годов и за девять месяцев 2019 года. В нем, в частности, предлагается усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Государственной Думе, а также проведения "правительственных часов" в обеих палатах Федерального собрания. Также отмечается, что методические документы правительства пока не учитывают влияние деятельности министерств и ведомств на достижение национальных целей, реализацию государственных программ и проектов. Также палата пришла к выводу, что уровень открытости федеральных органов исполнительной власти не отвечает современным требованиям и запросам общества, а также не способствует установлению прочной связи государства с гражданами и организациями, а доклады о реализации их планов за отчетный год носят формальный характер.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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