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Правительство Украины пообещало оцифровать все госуслуги в стране за три года

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайший год около 50 услуг украинцы смогут получать через смартфон

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Все государственные услуги на Украине будут оцифрованы за три года, в ближайший год около 50 услуг украинцы смогут получать через смартфон. Об этом в четверг заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в Киеве в ходе презентации мобильного приложения "Действие" и национальной онлайн платформы "Действие. Цифровое образование".

"Это старт строительства "государства в смартфоне". Наша цель - в течение следующих трех лет оцифровать все государственные услуги", - пообещал он. Премьер пояснил, что это означает предоставление населению Украины возможность получать государственные услуги при помощи мобильного телефона, без необходимости ходить в центры административных услуг, без предоставления бумажных носителей.

Гончарук назвал поставленную задачу достижимой. "За этот год мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, за которыми чаще всего обращаются украинцы, и 50 этих услуг мы оцифруем в этом году", - заверил он. Гончарук пояснил, что новое мобильное приложение позволяет загрузить в смартфон основные документы и использовать их, а также расширяет функционал документов. "Это означает, что по водительским правам можно будет купить, например, билет на самолет", - привел пример Гончарук. Он также добавил, что в рамках инициативы внедряется автоматическая система принятия решений о выдаче различного рода разрешительных документов, что должно в несколько раз уменьшить количество отказов в предоставлении людям услуг.

По словам Гончарука, цифровизация будет внедряться во всех органах государственной власти. При этом глава правительства признал, что развитие этого процесса тормозит низкий уровень вовлеченности населения в пользование госуслугами через электронные системы. "Только 9% людей в стране пользуются публичными государственными услугами онлайн, 91% - не используют онлайн-инструменты для взаимодействия с государством", - констатировал Гончарук. В этой связи он призвал людей обучаться цифровым технологиям на бытовом уровне, а также анонсировал внедрение специальных образовательных программ. "За три следующих года мы имеем намерение научить пользоваться [электронными госуслугами], как минимум, 6 млн украинцев", - отметил Гончарук, назвав такую цель "огромной амбицией".

Президент Украины Владимир Зеленский еще в августе прошлого года обозначил приоритетные задачи для депутатов новой Верховной рады. Кроме прочего, тогда он упомянул строительстве "цифрового государства в смартфоне". 11 декабря правительство Украины запустило тестирование приложения "Действие", созданного в рамках этого проекта.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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