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Новак: вопрос о цене поставляемой Белоруссии нефти должны решать коммерческие компании

Министр энергетики подчеркнул, что Минэнерго не может указывать компаниям, по каким ценам продавать нефть

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Белоруссии, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Между "Белнефтехимом" и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы [Минэнерго РФ] в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать", - сказал он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссия
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