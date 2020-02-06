Новак: вопрос о цене поставляемой Белоруссии нефти должны решать коммерческие компании

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Белоруссии, является исключительно коммерческим и решать его должны между собой компании. Об этом сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Между "Белнефтехимом" и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы [Минэнерго РФ] в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать", - сказал он.