Правительство продлило на два года срок кредита Кубе на ремонт завода имени Хосе Марти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подписало документ о продлении на два года срока экспортного кредита, выданного Кубе на модернизацию металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В 2015 году правительство России предоставило кредит Кубе в размере $100 млн на модернизацию и расширение завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти".

Как следует из распоряжения, изменения были внесены в документ "в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений, существующих между двумя странами".

Согласно изменениям в статье 2 соглашения, Куба может использовать кредит в 2016-2021 годах. Ранее кубинская сторона могла использовать кредит в 2016-2019 годах.

Минфину России совместно с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо провести переговоры с кубинской стороной и по достижении договоренности подписать протокол от имени правительства РФ.