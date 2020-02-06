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Китайская вирусная пневмония

Новак: техкомитет ОПЕК+ обсуждает разные варианты реакции на ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики отметил, что нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Технический комитет ОПЕК+, заседание которого проходит в Вене, обсуждает разные варианты реакции на текущую ситуацию на рынке нефти из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавируса 2019-nCoV. Пока рано говорить о принятии какого-либо одного решения в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас в Вене продолжает работу JTC. Там есть наши специалисты, там смотрят ситуацию, различные варианты обсуждают. Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки на нефть", - отметил он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияКитайская вирусная пневмония
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