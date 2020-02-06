"Россети Сибирь" завершат создание первого цифрового района РЭС в Бурятии в 2020 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МРСК Сибири (входит в группу компаний "Россети") завершит создание первого цифрового района электрических сетей (РЭС) в Бурятии в 2020 году, что позволит сократить продолжительность отключений, на 7% сократить потери электроэнергии и почти в два раза снизить срок присоединения к сетям, сообщается в четверг на сайте компании.

Цифровой РЭС - район электрических сетей, обладающий распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации. Проект позволяет наблюдать за сетью в режиме реального времени, использовать интеллектуальный учет электроэнергии, реализовывать функции самодиагностики и самовосстановления. Во всех таких РЭС будут установлены коммутационные устройства и средства мониторинга.

"В рамках стратегии цифровизации сетевого комплекса Бурятии планируется до конца 2020 года создать первый в регионе цифровой район электрических сетей (РЭС). В качестве пилотной зоны выбран Прибайкальский РЭС, <...> внедрение цифровых технологий позволит сократить на 72% продолжительность отключений в Прибайкальском РЭС. Планируется также на 7% сократить потери и почти в два раза снизить срок присоединения к сетям", - говорится в сообщении.

В 2019 на подстанции "Прибайкальская" уже установлено девять высокотехнологичных устройств, автоматически выполняющих функции мониторинга и учета, а также 18 телеуправляемых разъединителей и оборудование для телемеханики. Эти устройства позволяют автоматически отделять поврежденный участок сети без отключения потребителей на время ремонта. Всего на эти цели направлено 150 млн рублей.

"Внедрение современных технологий уже позволило снизить количество и продолжительность технологических нарушений в производственном отделении Байкальских электросетей на 20,4%", - уточняется в сообщении.

Общие инвестиции компании в 2019 году превысили плановые 1,1 млрд рублей более чем на 15% и превысили 1,3 млрд рублей. В 2019 году было завершено строительство электросетевого комплекса для технологического присоединения детских садов и школ, к которому подключено девять объектов. Также компания обеспечила технологическое присоединение четырех солнечных станций в Хоринском, Тарбагатайском, Кабанском и Кяхтинском районах республики Бурятия.

О компании

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд кВтч.

"Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.