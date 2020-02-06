Польша откажется от угля из России

ВАРШАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Польские госкомпании прекратят импорт угля из-за границы через три - четыре месяца. Об этом решении заявил радио RMF вице-премьер страны, министр по контролю за госактивами Яцек Сасин.

Как ожидается, в четверг Сасин обсудит этот вопрос с шахтерами. По данным Polska Agencja Prasowa, на этот день намечена встреча министра с Польской горнодобывающей группой и профсоюзами. "Я провел переговоры с руководителями госкомпаний. Они больше не будут импортировать уголь", - сказал министр.

По словам Сасина, уголь поставляется в Польшу в основном из России, но также и из Южной Америки, США, Мозамбика и Колумбии. При этом, отметил он, Венглококс и "Польская горнодобывающая группа" не импортировали в больших объемах иностранный уголь.

Министр отметил, что нельзя запретить частным компания закупать уголь, более качественный и по более низкой цене, за границей, подчеркнув, что Польша как член Евросоюза не может вводить эмбарго в этой отрасли. "Мы можем действовать только в согласии с ЕС, - добавил он. - А такой политической воли нет".

Проблемы угольной промышленности

По данным министерства по контролю за госактивами, в 2019 году Польша импортировала 9 млн тонн российского угля. Всего фирмы страны ежегодно импортируют около 20 млн тонн угля.

Эта ситуация спровоцировала волну негодования в среде шахтеров страны, так как из-за высоких объемов импорта плохо продается польский уголь. К этому моменту запасы нереализованного угля Польской горнодобывающой группы составляют 2,5 млн тонн.