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Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" выросли на 4,4% в январе 2020 года

За прошлый месяц высокоскоростными поездами воспользовались свыше 2 тыс. человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в январе 2020 года выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 418,2 тыс. человек, следует из сообщения РЖД.

В составе организованных групп пассажиров услугой проезда высокоскоростными поездами "Сапсан" за январь 2020 года воспользовались свыше 2 тыс. человек (почти в 2,4 раза превышает аналогичный показатель за прошлый год).

В настоящее время "Сапсаны" курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.

По результатам 2019 года "Сапсанами" воспользовались почти 5,7 млн пассажиров (+4%), всего с момента запуска в 2009 году - 39,6 млн пассажиров.

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