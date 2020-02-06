МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" завершил реконструкцию Белореченской ГЭС, которая велась с 2017 года, говорится в сообщении компании.

В ходе реконструкции полностью заменены два гидроагрегата с увеличением единичной установленной мощности каждого с 16 до 24 МВт, суммарная мощность Белореченской ГЭС составила 48 МВт.

"После реконструкции полезный отпуск экологически чистой электроэнергии на электростанции увеличится практически на 80% и составит 260 млн кВт ч в год, что позволит ежегодно предотвращать выбросы около 130 тысяч тонн СО2 эквивалента", - отмечается в сообщении.

При этом ресурс работы Белореченской ГЭС продлен на 40 лет, повышена надежность и экологическая безопасность. Также увеличена эффективность использования гидропотенциала за счет применения современных технологий. Кроме того, были проведены комплексные мероприятия по модернизации практически всех вспомогательных систем станции.

Белореченская ГЭС - лидер гидроэнергетики Краснодарского края. История станции начинается с 1954 года. Станция работает по деривационной схеме - с использованием перепада высот между реками Белая и Пшиш, ее мощность 48 МВт.

Мощности возобновляемой энергетики "Лукойла" включает 4 ГЭС в России суммарной мощностью 291 МВт, 3 солнечные электростанции на собственных НПЗ в России, Румынии и Болгарии суммарной мощностью 20 МВт и один ветропарк в Румынии мощностью 84 МВт.