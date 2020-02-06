{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лукойл" завершил реконструкцию Белореченской ГЭС

Благодаря этому полезный отпуск экологически чистой электроэнергии увеличится практически на 80%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" завершил реконструкцию Белореченской ГЭС, которая велась с 2017 года, говорится в сообщении компании.

В ходе реконструкции полностью заменены два гидроагрегата с увеличением единичной установленной мощности каждого с 16 до 24 МВт, суммарная мощность Белореченской ГЭС составила 48 МВт.

"После реконструкции полезный отпуск экологически чистой электроэнергии на электростанции увеличится практически на 80% и составит 260 млн кВт ч в год, что позволит ежегодно предотвращать выбросы около 130 тысяч тонн СО2 эквивалента", - отмечается в сообщении.

При этом ресурс работы Белореченской ГЭС продлен на 40 лет, повышена надежность и экологическая безопасность. Также увеличена эффективность использования гидропотенциала за счет применения современных технологий. Кроме того, были проведены комплексные мероприятия по модернизации практически всех вспомогательных систем станции.

Белореченская ГЭС - лидер гидроэнергетики Краснодарского края. История станции начинается с 1954 года. Станция работает по деривационной схеме - с использованием перепада высот между реками Белая и Пшиш, ее мощность 48 МВт.

Мощности возобновляемой энергетики "Лукойла" включает 4 ГЭС в России суммарной мощностью 291 МВт, 3 солнечные электростанции на собственных НПЗ в России, Румынии и Болгарии суммарной мощностью 20 МВт и один ветропарк в Румынии мощностью 84 МВт.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Эксперты: ЦБ понизит ключевую ставку до 6% из-за коронавируса и низкой инфляции
При этом, по словам аналитиков, ввозросшая турбулентность на финансовых рынках и вероятное смягчение бюджетной политики после смены правительства могут заставить регулятора взять паузу до весны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС