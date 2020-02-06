В Выборге спустили на воду траулер "Белое море"

ВЫБОРГ /Ленинградская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Церемония спуска на воду третьего траулера серии КМТ01 под названием "Белое море", который строится для рыболовецкой компании "Архангельский траловый флот" (АТФ), в четверг прошла на Выборгском судостроительном заводе.

"Рыболовные суда из гражданских судов - это одни из наиболее сложных, наиболее высокотехнологичных и наиболее серьезных судов, это касается не только эксплуатации, но и их постройки. Для любой верфи, которая берется за строительство рыбопромысловых судов, - это большой вызов. Тем более, что в Советском Союзе рыболовецкие суда практически не строились, это была прерогатива верфей в других странах. То, что сейчас суда такого класса начинают строиться на российских верфях, с моей точки зрения, - это большой прорыв именно для отечественного судостроения", - сказал журналистам после церемонии гендиректор завода Александр Соловьев.

Он добавил, что головной траулер серии КМТ01 "Баренцево море", который построил Выборгский судостроительный завод для АТФ, планируется сдать заказчику в июле этого года.

Всего, по словам Соловьева, у завода в пакете заключенных контрактов восемь траулеров (четыре - для Архангельского тралового флота, одно судно для мурманской компании "Норд Пилигрим" и три судна для группы компаний "Фор"). Сдача восьми судов планируется до конца 2022 года.

В 2018 году компания построила и спустила на воду головное судно серии траулеров КМТ01 "Баренцево море". Серия состоит из четырех судов, строящихся на Выборгском заводе "под ключ". Все суда будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения, а также фабрикой по переработке рыбы. Не заходя в порт, прямо на судне можно будет изготовить филе, рыбий жир, рыбную муку и консервы. Траулеры строятся по программе инвестиционных квот.

Выборгский судостроительный завод - предприятие, входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации. Был основан в 1948 году. С этого времени выборгские судостроители сдали более 210 кораблей и судов. Крупнейшими судами, переданными предприятием заказчику, в 2018 году стали "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий", ставшие самыми мощными дизель-электрическими ледоколами в России.

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