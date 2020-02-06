Долг регионов Северного Кавказа перед генерирующими компаниями достиг 58 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Долг регионов Северо-Кавказского федерального округа перед генерирующими компаниями составляет 58 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Общий объем задолженности на оптовом рынке электроэнергии перед генерирующими компаниями составляет 58 млрд рублей. Мы должны генераторам как частным, так и государственным. Долг ежегодно накапливался, а любые предпосылки к его уменьшению отсутствовали", - сказал Иванов. По его словам, наибольшие долги наблюдаются у Дагестана, Северной Осетии, чуть меньше - у Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Иванов сообщил, что в 2018 году платежи на оптовый рынок составили 61%, недоплата - 39%. "За короткое время в 2019 году мы порядка 69% заплатили, увеличив на 8% платежи на оптовый рынок. Планируем с 1 июля 2020 года платить 100% на оптовый рынок", - добавил он.

По словам Иванова, компания нашла выход, как нивелировать задолженность. "Схема модели урегулирования задолженности на оптовом рынке согласована с НП "Совет рынка". Сейчас готовится финансовая модель, которая уже "зашита" в бизнес-план "Россети Северный Кавказ", - сказал гендиректор компании, уточнив, что, к примеру, в Чечне планируется реструктуризация долга на пять лет. "Мы развиваем такой интересный механизм, который раньше не развивался в группе "Россети", - бридж-кредитование. То есть берем взаймы деньги в группе "Россетей", гасить будем за счет сбора дебиторской задолженности", - сообщил Иванов.

Он добавил, что в планах реструктуризировать долги в ближайшие четыре года в Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "По Северной Осетии принято решение о лишении статуса субъекта оптового рынка с 1 апреля 2020 года. В Дагестане, вероятнее всего, тоже будет лишение статуса, об этом еще "Совет рынка" решения не принял", - сообщил представитель "Россетей".

По его информации, сбыт останется во всех субъектах, кроме Дагестана и Северной Осетии. В этих регионах функцию гарантирующего поставщика будут осуществлять "Россети Северный Кавказ". "Модель разрабатывалась очень долго, около полугода, она и сейчас еще проходит сложнейшие согласования, потому что огромное количество генераторов - частных, государственных", - отметил Иванов.

О компании

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа Дагестанской сетевой компании, Дагестанской энергосбытовой компании, "Каббалкэнерго", "Севкавказэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Чеченэнерго".