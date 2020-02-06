Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения о докапитализации банка РНКБ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из опубликованного на сайте Кремле перечня поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя.

"Правительству РФ подготовить совместно с Банком России и представить в установленном порядке предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка, включая его докапитализацию, в целях увеличения объемов и сроков кредитования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территориях Республики Крым и г. Севастополя", - указано в поручении.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения поручения - до 15 марта 2020 года.

ПАО "РНКБ Банк" - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. На всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1,2 тыс. банкоматов, более 20 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.