Источник: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене завершилось после трех дней консультаций. Эксперты комитета пришли к выводу, что странам альянса необходимо дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на рынок нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший во встрече.

"На 600 тыс. баррелей в сутки рекомендовали", - сказал он.

Собеседник ТАСС также отметил, что министерская встреча ОПЕК+ все еще назначена на 5-6 марта. "Вопрос о переносе [на более ранний срок] будут решать министры", - подчеркнул он, добавив, что время решения этого вопроса пока неясно.

Доклад техкомитета еще предстоит рассмотреть министерскому мониторинговому комитету ОПЕК+.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее говорил, что Россия пока не готова сказать, готова ли она к большему сокращению добычи, так как неясны прогнозы развития рынка.

Техкомитет ОПЕК+ собрался на экстренную встречу 4 февраля, чтобы проанализировать возможное влияние пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, из Китая на рынок нефти. Изначально планировалось, что переговоры продлятся в течение двух дней. Но по факту их пришлось продлить и на четверг.

По мнению крупнейших аналитических агентств, ситуация с коронавирусом в Китае, крупнейшем потребителе нефти в мире, ударит по спросу, темпы роста которого и без того замедляются. Так, в Moody`s считают, что спрос на нефть в Китае упадет на 10% или на 1,4 млн б/с. Если эпидемия продлится в течение шести месяцев, то цены на нефть не смогут подняться выше $60 за баррель еще в течение года.